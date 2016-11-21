Former death row inmate appeals again, seeking to sue Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgZm9ybWVyIGlubWF0ZSB3aG8gc3BlbnQgeWVhcnMgb24gZGVhdGggcm93
IGZvciBhIGRvdWJsZSBtdXJkZXIgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGNvbW1pdCBpcyBhc2tpbmcgdGhl
IE9oaW8gU3VwcmVtZSBDb3VydCB0byBydWxlIGZvciBhIHNlY29uZCB0aW1lIHRoYXQgaGUgY2Fu
IGNvbnRpbnVlIHRvIHN1ZSB0aGUgc3RhdGUgZm9yIHdyb25nZnVsIGltcHJpc29ubWVudC48L3A+
PHA+VGhlIGhpZ2ggY291cnQga2VwdCBhbGl2ZSBEYWxlIEpvaG5zdG9uJiM4MjE3O3MgZGVjYWRl
cy1sb25nIGZpZ2h0IGZvciBpbm5vY2VuY2Ugd2hlbiBpdCBydWxlZCBsYXN0IHllYXIgdGhhdCBh
IGxhdyB1cGRhdGluZyBPaGlvJiM4MjE3O3MgZGVmaW5pdGlvbiBvZiBhIHdyb25nZnVsbHkgaW1w
cmlzb25lZCBpbmRpdmlkdWFsIGNvdWxkIGJlIGFwcGxpZWQgcmV0cm9hY3RpdmVseS4gQnV0IGEg
RnJhbmtsaW4gQ291bnR5IGFwcGVhbHMgY291cnQgbGF0ZXIgY29uY2x1ZGVkIEpvaG5zdG9uIGNh
biYjODIxNzt0IHN1ZSwgYmFzZWQgb24gYSBydWxpbmcgaW4gYSBkaWZmZXJlbnQgY2FzZS48L3A+
PHA+VGhlIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNoIHJlcG9ydHMgdGhlIDgyLXllYXItb2xkIGZpbGVkIGhp
cyBsYXRlc3QgYXBwZWFsIGxhc3Qgd2Vlay48L3A+PHA+SGUgd2FzIGltcHJpc29uZWQgZm9yIHRo
ZSBncmlzbHkgc2xheWluZ3Mgb2YgaGlzIHN0ZXBkYXVnaHRlciBhbmQgaGVyIGZpYW5jZSBpbiAx
OTgyLiBUaGUgcmVhbCBraWxsZXIgY29uZmVzc2VkIGluIDIwMDggYW5kIHdhcyBzZW50ZW5jZWQg
dG8gbGlmZSBpbiBwcmlzb24uPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.