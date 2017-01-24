Girl says she was kept in basement prison with chains, cuffs

PHA+VE9MRURPOiBBIDE0LXllYXItb2xkIGdpcmwgd2hvIHNheXMgc2hlIGVzY2FwZWQgYSBiYXNl
bWVudCB3aGVyZSBzaGUgd2FzIGNoYWluZWQgYW5kIGhhbmRjdWZmZWQgYnkgdHdvIHJlbGF0aXZl
cyB3aG8gYWxzbyB0b3VjaGVkIGhlciBzZXh1YWxseSwgY29uZnJvbnRlZCB0aGUgdHdvIG1lbiBp
biBjb3VydCBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5UaGUgZ2lybCwgd2hvIGhhZCBhIGNvbWZvcnQgZG9nIG5l
eHQgdG8gaGVyIG9uIHRoZSB3aXRuZXNzIHN0YW5kLCB0ZXN0aWZpZWQgdGhhdCBzaGUgb2Z0ZW4g
d2FzIGhlbGQgaW4gdGhlIGJhc2VtZW50IGFzIHB1bmlzaG1lbnQgYnkgVGltb3RoeSBDaWJvcm8g
YW5kIGhpcyAyOC15ZWFyLW9sZCBzb24sIEVzdGVuIENpYm9yby48L3A+PHA+Qm90aCBoYXZlIHBs
ZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSB0byBjaGFyZ2VzIGluY2x1ZGluZyByYXBlLCBraWRuYXBwaW5nIGFu
ZCBjaGlsZCBlbmRhbmdlcmluZy48L3A+PHA+VGhlIHR3byBtZW4gYXJlIHNlcnZpbmcgYXMgdGhl
aXIgb3duIGF0dG9ybmV5cywgYW5kIHF1ZXN0aW9uZWQgdGhlIGdpcmwgYWZ0ZXIgc2hlIGRlc2Ny
aWJlZCBiZWluZyBzaGFja2xlZCBieSB0aGUgYW5rbGUgdG8gYSBzdXBwb3J0IGJlYW0gaW4gdGhl
IGRhcmtlbmVkIHJvb20gZm9yIGRpZmZlcmVudCBsZW5ndGhzIG9mIHRpbWUuPC9wPjxwPkF0IG9u
ZSBwb2ludCBkdXJpbmcgaGVyIHRlc3RpbW9ueSwgc2hlIHRvbGQgVGltb3RoeSBDaWJvcm8gdG8g
c3RvcCByZWZlcnJpbmcgdG8gaGltc2VsZiBhcyBoZXIgZGFkLiAmIzgyMjA7WW91IGRpZG4mIzgy
MTc7dCB0cmVhdCBtZSBsaWtlIGEgZGFkLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQgdG8gQ2lib3JvLCB3aG8g
aXMgbm90IGhlciBiaW9sb2dpY2FsIGZhdGhlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSB0aGluayBJIGxp
a2UgcHVuaXNoaW5nIHlvdT8mIzgyMjE7IENpYm9ybyByZXNwb25kZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHdvdWxkIHNheSB0aGUgc2V4dWFsIHRvdWNoaW5nIHlvdSBlbmpveWVkLCYjODIyMTsgYW5zd2Vy
ZWQgdGhlIGdpcmwsIHdobyBvY2Nhc2lvbmFsbHkgcGF1c2VkIHRvIHBldCBvciBzbWlsZSBhdCB0
aGUgY29tZm9ydCBkb2csIGEgMi15ZWFyLW9sZCBnb2xkZW4gcmV0cmlldmVyLjwvcD48cD5Qcm9z
ZWN1dG9ycyBzYWlkIHRoZSBnaXJsIHN1ZmZlcmVkIHBoeXNpY2FsIGFuZCBtZW50YWwgYWJ1c2Ug
YmVmb3JlIHNoZSBlc2NhcGVkIGxhc3Qgc3VtbWVyIHdoZW4gc2hlIHdhcyAxMyB5ZWFycyBvbGQu
PC9wPjxwPk9mZmljZXJzIGZvdW5kIGxlZyBpcm9ucyBpbiB0aGUgYmFzZW1lbnQgYWxvbmcgd2l0
aCBhIGJ1Y2tldCB0aGUgZ2lybCBzYWlkIHNoZSB1c2VkIGFzIGEgdG9pbGV0LjwvcD48cD5UaGUg
Z2lybCwgd2hvc2UgbW90aGVyIHdhcyBsaXZpbmcgaW4gTGFzIFZlZ2FzIGF0IHRoZSB0aW1lLCBh
bmQgdHdvIG90aGVyIGNoaWxkcmVuIHdlcmUgbGl2aW5nIHdpdGggdGhlIG1lbi4gVGhlIGdpcmwg
dGVzdGlmaWVkIHRoYXQgc2hlIHdhcyB0cmVhdGVkIG1vcmUgaGFyc2hseSB0aGFuIHRoZSBvdGhl
ciB0d28uPC9wPjxwPkhlciBwdW5pc2htZW50IGZvciB3ZXR0aW5nIHRoZSBiZWQgd29yc2VuZWQg
ZnJvbSBiZWluZyBzcGFua2VkLCB0byBiZWluZyBsb2NrZWQgaW4gYSBiYXRocm9vbSB0byBiZWlu
ZyBjaGFpbmVkIGluIHRoZSBiYXNlbWVudCwgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPlNoZSBhbHNvIHNhaWQg
c2hlIGZpcnN0IHRvbGQgcG9saWNlIHRoYXQgc2hlIGhhZCBub3QgYmVlbiBzZXh1YWxseSBhYnVz
ZWQgYW5kIG9ubHkgbWVudGlvbmVkIGl0IHNldmVyYWwgbW9udGhzIGxhdGVyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.