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Godspeed John Glenn: Former astronaut, U.S. senator dies at 95

Beacon Journal staff and wire report

Published: December 8, 2016 - 03:26 PM | Updated: December 8, 2016 - 07:26 PM
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John Glenn, the first American to orbit the planet died on Thursday at 95. (Beacon Journal file photo)

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