Beacon Journal staff and wire report
Today we lost a great pioneer of air and space in John Glenn. He was a hero and inspired generations of future explorers. He will be missed.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2016
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Godspeed John Glenn: Former astronaut, U.S. senator dies at 95 December 09,2016 12:26 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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