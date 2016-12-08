Godspeed John Glenn: Former astronaut, U.S. senator dies at 95

By Seth Borenstein
Associated Press
Today we lost a great pioneer of air and space in John Glenn. He was a hero and inspired generations of future explorers. He will be missed.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2016
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