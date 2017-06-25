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Ohio governor’s race

GOP’s DeWine makes Ohio governor bid in post-Trump world

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: June 25, 2017 - 03:30 PM | Updated: June 26, 2017 - 07:08 AM
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Republican Attorney General Mike DeWine greets supporters at his home in Cedarville, Ohio, on Sunday, June 25, 2017, after announcing he is running for governor. (AP Photo/Julie Carr Smyth)


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