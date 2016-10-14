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GOP’s Portman, Democrat Strickland, face off in 1st debate

Associated Press

Published: October 14, 2016 - 02:28 PM
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FILE  In this Sept. 29, 2014, file photo, U.S. Sen. Rob Portman, R-Ohio, promotes Republican voter turnout during a rally in Independence, Ohio. Republican U.S. Sen. Rob Portman and the Democratic nominee challenging Portman's bid for re-election, former Ohio Gov. Ted Strickland, agreed to three debates, Friday, Oct. 14, 2016, in Youngstown, Ohio; Monday, Oct. 17, 2016, in Columbus, Ohio, and on Thursday, Oct. 20, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Mark Duncan, File)


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