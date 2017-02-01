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Governor: Ohio must embrace future, change Rust Belt image

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 10:16 PM
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Ohio Senate Finance Chairman Scott Oelslager (right) talks about upcoming budget priorities, as Senate minority leader Joe Schiavoni listens in, on Wednesday in Columbus. Lawmakers discussed the budget and other issues at an annual political forum sponsored by The Associated Press. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins)


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