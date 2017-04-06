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Growing concern for postal carriers as dog attacks near a high

By Hope Yen
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 02:59 PM

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