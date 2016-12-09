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John Glenn memorial

Hero-astronaut John Glenn to lie in state in Ohio

By Dan Sewell and Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: December 9, 2016 - 01:54 PM
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A Sept. 1966 edition of LIFE Magazine bearing the likeness of John Glenn rests in a showcase at the John & Annie Glenn Museum, Friday in New Concord, Ohio. Glenn was the first American to orbit Earth, piloting Friendship 7 around the planet three times in 1962. Glenn, as a U.S. senator at age 77, also became the oldest person in space by orbiting Earth with six astronauts aboard shuttle Discovery in 1998. (AP Photo/John Minchillo)

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