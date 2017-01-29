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Holocaust museum helps Ohio man find answers about his dad

By Encarnacion Pyle
Columbus Dispatch

Published: January 29, 2017 - 10:25 PM
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Richard Makowski poses for a photo in Columbus on Jan. 2017. Makowski has been researching his father's interment in a concentration camp in Germany during WWII. In the framed photograph are his grandparents Feliks and Ludwika Makowski, with his father Benedict, center, along with uncles Alois, right, and Joseph, left. (Eric Albrecht/The Columbus Dispatch via AP)


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