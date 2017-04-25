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House budget pumps $170 million into solving Ohio’s opiate epidemic

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 08:45 PM
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Ohio Gov. John Kasich )center right) is joined by state budget director Tim Keen (left) state House Speaker Clifford Rosenberger (center left) and state Senate President Larry Obhof to announce they have agreed to cut $800 million from Ohio's two-year operating budget due to lagging tax revenues during a April 13, news conference in Columbus. (AP Photo/Julie Carr Smyth)


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