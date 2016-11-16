All CATEGORIES
☰ Menu

Infant mortality creeps up in Ohio in 2015 despite efforts in Akron, around state

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 16, 2016 - 01:53 PM

MORE IN NEWS

hillis20cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron man will spend one year in Summit County Jail for shooting death; victim’s family upset with sentence

Though David Hillis will spend the next year behind bars, this penalty isn’t nearly enough for the family of Marcus Glover, the man Hillis shot and killed.

anthem17_03
Kent State men tip off basketball season with wall of diversity to show unity with fans
dyer17
Bob Dyer: I’m podding up
cookie17_01
#GrabMyCookie: Akron woman protests Trump by supporting Planned Parenthood with genitalia-shaped treats
Trump pushes back against reports of transition turmoil
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next