Infant mortality creeps up in Ohio in 2015 despite efforts in Akron, around state

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIG51bWJlciBvZiBpbmZhbnQgZGVhdGhzIGluIE9oaW8gaW5jcmVhc2VkIHNsaWdodGx5
IGxhc3QgeWVhciAmIzgyMTI7IHRvIDEsMDA1IGZyb20gOTU1IGluIDIwMTQgJiM4MjEyOyBkZXNw
aXRlIGVmZm9ydHMgaW4gQWtyb24gYW5kIGFjcm9zcyB0aGUgc3RhdGUgdG8gY3VyYiBpbmZhbnQg
bW9ydGFsaXR5LjwvcD48cD5QcmVtYXR1cmUgYmlydGhzLCBzbGVlcC1yZWxhdGVkIGRlYXRocyBh
bmQgYmlydGggZGVmZWN0cyB3ZXJlIHRoZSB0aHJlZSBwcmltYXJ5IGNhdXNlcywgYWNjb3JkaW5n
IHRvIG5ldyBkYXRhIHJlbGVhc2VkIGJ5IHRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2YgSGVhbHRoLjwv
cD48cD5EZXBhcnRtZW50IERpcmVjdG9yIFJpY2sgSG9kZ2VzIHNhaWQgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3
O3MgaW5mYW50IG1vcnRhbGl0eSBpcyB0cmVuZGluZyBkb3duIG92ZXIgdGltZSBhbmQgaGFzIGlt
cHJvdmVkIGZhc3RlciB0aGFuIHRoZSBuYXRpb25hbCByYXRlcyBkdXJpbmcgdGhlIHBhc3QgZml2
ZSB5ZWFycy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtTdGlsbCwgdGhlc2UgbnVtYmVycyBzaG93IHRoYXQgd2Ug
c3RpbGwgaGF2ZSBhIGxvdCBvZiB3b3JrIHRvIGRvIHRvIHNhdmUgYmFiaWVzJiM4MjE3OyBsaXZl
cywgZXNwZWNpYWxseSBBZnJpY2FuLUFtZXJpY2FuIGJhYmllcywmIzgyMjE7IEhvZGdlcyBzYWlk
LiAmIzgyMjA7VGhhdCBpcyB3aHkgdGhlIHN0YXRlIGlzIHByb3ZpZGluZyBzdWJzdGFudGlhbCBm
dW5kaW5nIHRvIHN1cHBvcnQgbG9jYWwgaW5pdGlhdGl2ZXMgdGFyZ2V0aW5nIG5laWdoYm9yaG9v
ZHMgYXQgcmlzayBmb3IgcG9vciBiaXJ0aCBvdXRjb21lcywgYW5kIGl0IGlzIHdoeSB3ZSBhcmUg
ZW5jb3VyYWdpbmcgY29tbXVuaXRpZXMgdG8gcHVyc3VlIGlkZW50aWZpZWQgcHJvbWlzaW5nIHBy
YWN0aWNlcyBpbiByZWR1Y2luZyBpbmZhbnQgbW9ydGFsaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGFzdCB3
ZWVrLCBBa3JvbiBNYXlvciBEYW5pZWwgSG9ycmlnYW4gaGVsZCBhIGhlYWx0aCBlcXVpdHkgc3Vt
bWl0IGZvY3VzZWQgb24gcHJlbWF0dXJlIGJpcnRoIGFuZCBpbmZhbnQgbW9ydGFsaXR5LjwvcD48
cD5UaGUgZ29hbCBvZiB0aGUgaW5hdWd1cmFsIHN1bW1pdCB3YXMgdG8gYnJpbmcgdG9nZXRoZXIg
bGVhZGVycyBpbiBoZWFsdGggY2FyZSwgZ292ZXJubWVudCwgZmFpdGgtYmFzZWQgYW5kIGdyYXNz
LXJvb3RzIGdyb3VwcyBhbmQgb3RoZXJzIHRvIGRldmVsb3AgYSBjaXR5d2lkZSBpbmZhbnQgbW9y
dGFsaXR5IGludGVydmVudGlvbiBwbGFuLjwvcD48cD5JbiB0aGUgbGFzdCBzdGF0ZSBidWRnZXQs
IE9oaW8gYWxsb2NhdGVkICQyNi44IG1pbGxpb24gdGhyb3VnaCB0aGUgT2hpbyBNZWRpY2FpZCBw
cm9ncmFtIHRvIHN1cHBvcnQgY29tbXVuaXR5LWRyaXZlbiBwcm9wb3NhbHMgdG8gY29tYmF0IGlu
ZmFudCBtb3J0YWxpdHkgYXQgdGhlIGxvY2FsIGxldmVsLiA8L3A+PHA+SW4gSnVuZSAyMDE2LCB0
aGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIE1lZGljYWlkIGFubm91bmNlZCB0aGUgZnVuZGluZyB3b3Vs
ZCBzdXBwb3J0IDQ2IGxvY2FsIHByb2plY3RzIGluIG5pbmUgT2hpbyBtZXRyb3BvbGl0YW4gYXJl
YXMsIGluY2x1ZGluZyBTdW1taXQgQ291bnR5LCB0aGF0IGFjY291bnRlZCBmb3IgY2xvc2UgdG8g
dHdvLXRoaXJkcyBvZiBhbGwgaW5mYW50IGRlYXRocywgYW5kIDkwIHBlcmNlbnQgb2YgYmxhY2sg
aW5mYW50IGRlYXRocywgaW4gT2hpbyBpbiAyMDE1LiA8L3A+PHA+QW1hbmRhIEdhcnJldHQgY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphZ2FycmV0dEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.