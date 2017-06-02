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Inmate captured 24 hours after escaping Ohio jail

Associated Press

Published: June 2, 2017 - 06:53 AM

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