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Inmate suspected in beating of “Angel of Death” serial killer

By John Seewer
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 11:27 AM | Updated: March 31, 2017 - 03:56 PM
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FILE  In this Nov. 2, 1987, file photo, convicted killer Donald Harvey, center, is led back to jail by Laurel County, Ky., Sheriff Floyd Brummett, left, and an unidentified deputy after pleading guilty to eight murder charges and one voluntary manslaughter charge in London, Ky. Harvey, who was serving multiple life sentences, was found beaten in his cell Tuesday afternoon at the state's prison in Toledo, state officials said. He died Thursday morning, said JoEllen Smith, spokeswoman for Ohio's prison system. He was 64. (AP Photo/Ed Reinke, File)

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