Inmate suspected in beating of “Angel of Death” serial killer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPOiBBIGZlbGxvdyBpbm1hdGUgaXMgc3VzcGVjdGVkIG9mIGZhdGFsbHkgYmVhdGlu
ZyBhIHNlcmlhbCBraWxsZXIgZHViYmVkIHRoZSAmIzgyMjA7QW5nZWwgb2YgRGVhdGgmIzgyMjE7
IGluc2lkZSB0aGUgY2VsbCB3aGVyZSBoZSB3YXMgc2VydmluZyBtdWx0aXBsZSBsaWZlIHNlbnRl
bmNlcywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCBGcmlkYXkuPC9wPjxwPk5vIGNoYXJnZXMgaGFkIGJlZW4g
ZmlsZWQgYXMgb2YgRnJpZGF5IGFmdGVybm9vbiBhbmQgdGhlIG5hbWUgb2YgdGhlIHN1c3BlY3Qg
aGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gcmVsZWFzZWQsIHNhaWQgTHQuIFJvYmVydCBTZWxsZXJzLCBhIFN0
YXRlIEhpZ2h3YXkgUGF0cm9sIHNwb2tlc21hbi4gRGV0YWlscyBhYm91dCB0aGUgYXR0YWNrIHdv
biYjODIxNzt0IGJlIHJlbGVhc2VkIHVudGlsIGludmVzdGlnYXRvcnMgdGFrZSB0aGUgY2FzZSB0
byBhIGdyYW5kIGp1cnksIFNlbGxlcnMgc2FpZC48L3A+PHA+RG9uYWxkIEhhcnZleSwgNjQsIGRp
ZWQgVGh1cnNkYXksIHR3byBkYXlzIGFmdGVyIGhlIHdhcyBhdHRhY2tlZCBhbmQgYmVhdGVuIGlu
IGhpcyBwcmlzb24gY2VsbC4gSGFydmV5IHdhc24mIzgyMTc7dCBhbGVydCB3aGVuIGhlIHdhcyBm
b3VuZCBUdWVzZGF5IGF0IHRoZSBzdGF0ZSBwcmlzb24gaW4gVG9sZWRvLCBvZmZpY2lhbHMgc2Fp
ZC48L3A+PHA+QW4gYXV0b3BzeSBjb21wbGV0ZWQgRnJpZGF5IGZvdW5kIEhhcnZleSBoYWQgc2V2
ZXJhbCBza3VsbCBmcmFjdHVyZXMgYW5kIGJyYWluIGluanVyaWVzIGFuZCBkaWVkIGZyb20gbWFz
c2l2ZSBoZWFkIHRyYXVtYS4gVGhlcmUgd2VyZSBubyBzaWducyB0aGF0IGEgd2VhcG9uIHdhcyB1
c2VkLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIEx1Y2FzIENvdW50eSBDb3JvbmVyJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNl
LjwvcD48cD5IYXJ2ZXkgY2xhaW1lZCByZXNwb25zaWJpbGl0eSBmb3Iga2lsbGluZyBtb3JlIHRo
YW4gNTAgcGVvcGxlIGR1cmluZyB0aGUgMTk3MHMgYW5kICYjODIxNjs4MHMuIEhlIHBsZWFkZWQg
Z3VpbHR5IGluIDE5ODcgdG8ga2lsbGluZyAzNyBwZW9wbGUsIG1vc3RseSB3aGlsZSBoZSB3b3Jr
ZWQgYXMgYSBudXJzZSYjODIxNztzIGFpZGUgYXQgaG9zcGl0YWxzIGluIENpbmNpbm5hdGkgYW5k
IExvbmRvbiwgS2VudHVja3kuIEhlIGxhdGVyIHNhaWQgaGUgd2FzIHJlc3BvbnNpYmxlIGZvciBr
aWxsaW5nIDE4IG90aGVycyB3aGlsZSB3b3JraW5nIGF0IHRoZSBWZXRlcmFucyBBZG1pbmlzdHJh
dGlvbiBNZWRpY2FsIENlbnRlciBpbiBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD48cD5Ib3cgbWFueSBwZW9wbGUg
SGFydmV5IGtpbGxlZCB3aWxsIG5ldmVyIGJlIGtub3duLiBIZSBmaXJzdCB0b2xkIGhpcyBhdHRv
cm5leSBhZnRlciBoaXMgYXJyZXN0IHRoYXQgaGUgY291bGQgb25seSBvZmZlciBhbiBlc3RpbWF0
ZS4gSGUgdGhlbiBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byBhdm9pZCB0aGUgZGVhdGggcGVuYWx0eS48L3A+
PHA+TWFueSB3ZXJlIGNocm9uaWNhbGx5IGlsbCBwYXRpZW50cyBhbmQgaGUgY2xhaW1lZCBoZSB3
YXMgdHJ5aW5nIHRvIGVuZCB0aGVpciBzdWZmZXJpbmcuPC9wPjxwPkhhcnZleSB1c2VkIGFyc2Vu
aWMgYW5kIGN5YW5pZGUgdG8gcG9pc29uIG1vc3Qgb2YgaGlzIHZpY3RpbXMsIG9mdGVuIHB1dHRp
bmcgaXQgaW4gdGhlIGhvc3BpdGFsIGZvb2QgaGUgc2VydmVkIHRoZW0sIHByb3NlY3V0b3JzIHNh
aWQuIFNvbWUgcGF0aWVudHMgd2VyZSBzdWZmb2NhdGVkIHdoZW4gaGUgbGV0IHRoZWlyIG94eWdl
biB0YW5rcyBydW4gb3V0LjwvcD48cD5IaXMgY3JpbWVzIGJlZ2FuIGluIHRoZSBlYXJseSAxOTcw
cyB3aGVuIGhlIHdhcyBhIHRlZW4gd29ya2luZyBhdCBNYXJ5bW91bnQgSG9zcGl0YWwgaW4gS2Vu
dHVja3kuPC9wPjxwPlR3ZW50eS1vbmUgb2YgdGhlIHBlb3BsZSBIYXJ2ZXkga2lsbGVkIHdlcmUg
YXQgdGhlIGZvcm1lciBEcmFrZSBNZW1vcmlhbCBIb3NwaXRhbCBpbiBDaW5jaW5uYXRpLCB3aGVy
ZSBoZSB3b3JrZWQgZnJvbSAxOTg2IHRvIDE5ODcuIEhlIHdhcyBjYXVnaHQgYWZ0ZXIgYSBtZWRp
Y2FsIGV4YW1pbmVyIHNtZWxsZWQgY3lhbmlkZSB3aGlsZSBwZXJmb3JtaW5nIGFuIGF1dG9wc3kg
b24gYSB2aWN0aW0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.