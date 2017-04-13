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Investigators: Fear holding back witnesses in killings of 8

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 12:25 PM | Updated: April 13, 2017 - 03:56 PM
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FILE  In this April 27, 2016, file photo, Ohio State Attorney General Mike DeWine, right, speaks to reporters alongside Pike County Sheriff Charles Reader, left, during a news conference in Waverly, Ohio. DeWine and Reader planned a news conference Thursday, April 13, 2017, about the unsolved killings of seven adults and a teenage boy from the Rhoden family whose bodies were found at four homes near Piketon, Ohio, on April 22, 2016, as the anniversary of the massacre approaches. (AP Photo/John Minchillo, File)


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