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Judge: Ernest Angley, Cathedral Buffet owe $388,000 over unpaid labor

Associated Press

Published: March 30, 2017 - 07:45 AM | Updated: March 31, 2017 - 07:13 AM
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Ernest Angley and his Cathedral Buffet restaurant on State Road in Cuyahoga Falls. have been ordered to pay over $388,000 to a group of employees after a judge found that members of his church were urged to volunteer at the buffet and it used the unpaid workers. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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