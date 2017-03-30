All CATEGORIES
☰ Menu

Judge: Ernest Angley, Cathedral Buffet owe $388,000 over unpaid labor

Associated Press

Published: March 30, 2017 - 07:45 AM | Updated: March 31, 2017 - 07:13 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ernest Angley and his Cathedral Buffet restaurant on State Road in Cuyahoga Falls. have been ordered to pay over $388,000 to a group of employees after a judge found that members of his church were urged to volunteer at the buffet and it used the unpaid workers. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

flags03cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
From rags to road trips: How a Japanese flag from World War II made its way to Akron - 10:30 PM

It’s been around the world and across the U.S. It’s seen days of war and days of peace. Each of its folds uncovers a name scrawled in pen, keeping alive the memories of those who fought for the United States.

Desperation sets in as flood death toll in Colombia tops 200 - 10:40 PM
Pope visits Italian region rebuilt after deadly 2012 quakes - 10:40 PM
World news briefs — compiled April 2 - 10:40 PM
helphosp03cut_1
How to Volunteer: Cleveland Clinic Akron General Hospice Care Center - 10:30 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next