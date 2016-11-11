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Judge to deadlocked jury: Keep deliberating fate of officer

By Lisa Cornwell and Janice Morse
Associated Press

Published: November 11, 2016 - 03:26 PM | Updated: November 12, 2016 - 11:52 AM
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Ray Tensing arrives at court for his murder trial, Friday, Nov. 11, 2016, in Cincinnati. The former University of Cincinnati police officer is charged with murdering Sam DuBose while on duty during a routine traffic stop on July 19, 2015. (AP Photo/John Minchillo)


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