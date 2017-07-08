All CATEGORIES
☰ Menu

Jury: Cleveland newlywed had husband killed to get his insurance money

Associated Press

Published: July 8, 2017 - 05:22 PM

MORE IN NEWS

odnumbers09 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
At least 57 Summit County residents overdosed this week; Beacon Journal/Ohio.com launches effort to share weekly updates on area’s opioid crisis

At least 57 Summit County residents turned up in Ohio emergency rooms June 30 through July 6 after likely overdosing on opiates.

narcan09cut_01
Akron Public Schools moving to get Narcan in middle, high schools
baseball09_07
Sweet Life: West Akron Baseball League marks 60 years of tradition with cheers, candy and a neighborhood parade
flooring09cut_01
National Design Mart in Medina County becomes regional destination for do-it-yourselfers
Opioid Crisis: Dayton Children’s Hospital is treating kids weekly for accidental drug exposure; 2 have died this year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next