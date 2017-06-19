All CATEGORIES
☰ Menu

Jury deliberations begin in Ohio officer’s murder retrial

By Janice Morse
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 02:18 PM | Updated: June 19, 2017 - 04:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ray Tensing, a former University of Cincinnati police officer, listens to Assistant Prosecutor Stacey DeGraffenreid present closing arguments at his retrial at the Hamilton County Courthouse in Cincinnati, Monday, June 19, 2017. Tensing is charged with murder and voluntary manslaughter in the shooting of unarmed black motorist Sam DuBose during a 2015 traffic stop. (Cara Owsley/The Cincinnati Enquirer via AP, Pool)


MORE IN NEWS

elletrace19cut_1 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Youths charged with leaving racial epithets on Ellet High School door apologize through letter - 7:37 AM

Five Ellet students charged for leaving a racial slur and swastika on a locker room door at the high school have written a different message: one of contrition.

pot20cut_02
A 10th medical marijuana company shops in Akron where leaders want to sell or lease land to growers
celebrity20cut_1
Illness no barrier to busy Firestone High senior who has crooned with Jimmy Fallon, the Roots and more
Bob Dyer: Babby’s teams have fun
rbriefs20cut
Regional news briefs — June 20
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next