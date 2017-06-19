Jury deliberations begin in Ohio officer’s murder retrial

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogQSBKdXJvcnMgYmVnYW4gZGVsaWJlcmF0aW9ucyBNb25kYXkgaW4gdGhl
IG11cmRlciByZXRyaWFsIG9mIGEgd2hpdGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBDaW5jaW5uYXRpIHBvbGlj
ZSBvZmZpY2VyIHdobyBmYXRhbGx5IHNob3QgYW4gdW5hcm1lZCBibGFjayBtb3RvcmlzdCBhZnRl
ciBwdWxsaW5nIGhpbSBvdmVyIGZvciBhIG1pc3NpbmcgZnJvbnQgbGljZW5zZSBwbGF0ZS48L3A+
PHA+VGhlIHBhbmVsIHdpbGwgcmVjb252ZW5lIFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZy4gVGhlIGp1cm9ycyB3
ZXJlIHNlcXVlc3RlcmVkIE1vbmRheSBldmVuaW5nIGFmdGVyIGFib3V0IHRocmVlIGhvdXJzIG9m
IGRlbGliZXJhdGlvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBuaW5lIHdoaXRlcyBhbmQgdGhyZWUgYmxhY2tzIG9u
IHRoZSBqdXJ5IGhlYXJkIHRlc3RpbW9ueSBmcm9tIG1vcmUgdGhhbiAyMCB3aXRuZXNzZXMgYW5k
IHNhdyBtb3JlIHRoYW4gMTAwIHBpZWNlcyBvZiBldmlkZW5jZSBwcmVzZW50ZWQgaW4gUmF5IFRl
bnNpbmcmIzgyMTc7cyB0cmlhbCBvbiBtdXJkZXIgYW5kIHZvbHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIg
Y2hhcmdlcyBpbiB0aGUgSnVseSAyMDE1IGRlYXRoIG9mIFNhbSBEdUJvc2UuIEEganVyeSBvZiAx
MCB3aGl0ZXMgYW5kIHR3byBibGFja3MgaHVuZyBvbiB0aG9zZSBjaGFyZ2VzIGluIE5vdmVtYmVy
IGFmdGVyIHNvbWUgMjUgaG91cnMgb2YgZGVsaWJlcmF0aW9ucywgYW5kIHRoZSBqdWRnZSBkZWNs
YXJlZCBhIG1pc3RyaWFsLjwvcD48cD5NdWNoIG9mIHRoZSByZXRyaWFsIGZvY3VzZWQgb24gYSB0
aHJlZS1taW51dGUgc2VnbWVudCBvZiBUZW5zaW5nJiM4MjE3O3MgYm9keSBjYW1lcmEgdmlkZW8g
YW5kIGR1ZWxpbmcgaW50ZXJwcmV0YXRpb25zIG9mIHdoYXQgaXQgc2hvd3MuPC9wPjxwPlRlbnNp
bmcsIDI3LCBhbmQgYXR0b3JuZXkgU3Rld2FydCBNYXRoZXdzIG1haW50YWluIHRoYXQgRHVCb3Nl
IHN0ZXBwZWQgb24gdGhlIGFjY2VsZXJhdG9yIGFuZCB0aGUgdmVoaWNsZSB3YXMgbW92aW5nLiBU
ZW5zaW5nIHNhaWQgaGlzIGFybSB3YXMgdHJhcHBlZCBhbmQgaGUgZmVhcmVkIER1Qm9zZSwgNDMs
IHdvdWxkIHVzZSBoaXMgY2FyIHRvIGtpbGwgaGltLiBNYXRoZXdzIHNhaWQgaGUgYWN0ZWQgcmVh
c29uYWJseSBpbiB0cnlpbmcgdG8gJiM4MjIwO3N0b3AgdGhlIHRocmVhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlByb3NlY3V0b3IgU3RhY2V5IERlR3JhZmZlbnJlaWQgc2hvd2VkIGZyYW1lIGFmdGVyIGZyYW1l
IG9mIHZpZGVvIGluIGhlciBjbG9zaW5nIGFyZ3VtZW50IE1vbmRheSBtb3JuaW5nLCBhc3NlcnRp
bmcgdGhhdCYjMTYwO3RoZSBjYXIgd2FzbiYjODIxNzt0IG1vdmluZyB1bnRpbCBhYm91dCBvbmUg
c2Vjb25kIGJlZm9yZSBUZW5zaW5nIGZpcmVkIHRoZSBmYXRhbCBzaG90LiBUZW5zaW5nIHdhc24m
IzgyMTc7dCBpbiByZWFzb25hYmxlIGZlYXIgb2YgaGlzIGxpZmUgd2hlbiBoZSBtYWRlIHRoZSBk
ZWNpc2lvbiB0byBzaG9vdCBEdUJvc2UsIHNoZSB0b2xkIGp1cm9ycy48L3A+PHA+U2hlIHNhaWQg
VGVuc2luZyByZXBlYXRlZGx5IHVzZWQgJiM4MjIwO2J1enp3b3JkcyYjODIyMTsgdG8gdHJ5IHRv
IGp1c3RpZnkgdGhlIHNob290aW5nIGJlY2F1c2UgaGUgaGFkIGJlZW4gdGF1Z2h0IHRoYXQgdGhl
IGxhdyBzYXlzIG9mZmljZXJzIGFyZSBqdXN0aWZpZWQgaW4gdXNpbmcgZGVhZGx5IGZvcmNlIGlm
IHRoZXkgZmVhciB0aGV5IGFyZSBpbiBkYW5nZXIgb2YgZGVhdGggb3Igc2VyaW91cyBwaHlzaWNh
bCBoYXJtLjwvcD48cD5NYXRoZXdzLCBpbiBoaXMgc3VtbWF0aW9uLCBzYWlkIHByb3NlY3V0aW9u
IGV4cGVydHMgZmFpbGVkIHRvIGNvbnNpZGVyIFRlbnNpbmcmIzgyMTc7cyB3b3JkcyBvbiB0aGUg
YXVkaW90YXBlIHRoYXQgYWNjb21wYW5pZXMgdGhlIHZpZGVvLiAmIzgyMjA7V2h5IHdvdWxkIGFu
eWJvZHkgeWVsbCwgJiM4MjE2O1N0b3AsIHN0b3AhJiM4MjE3OyBhdCBhIGNhciB0aGF0IHdhc24m
IzgyMTc7dCBtb3Zpbmc/JiM4MjIxOyBNYXRoZXdzIGFza2VkLjwvcD48cD5NYXRoZXdzIHNhaWQg
cXVlc3Rpb25pbmcgaGlzIGFjdGlvbnMgYXJlICYjODIyMDsyMC8yMCBoaW5kc2lnaHQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9yIFNldGggVGllZ2VyIHRvbGQganVyb3JzIHRoZXJlIHdhcyBzdWZm
aWNpZW50IGV2aWRlbmNlIHRvIHByb3ZlIHRoYXQgVGVuc2luZyBjb21taXR0ZWQgbXVyZGVyIGFu
ZCBwdXJwb3NlbHkga2lsbGVkIER1Qm9zZSB3aXRob3V0IGp1c3RpZmljYXRpb24uPC9wPjxwPlRp
ZWdlciBhbHNvIHNhaWQgdGhhdCBpZiB0aGV5IGNhbiYjODIxNzt0IGFncmVlIG9uIG11cmRlciwg
dGhlcmUgaXMgYXQgbGVhc3QgZW5vdWdoIGV2aWRlbmNlIHRvIHByb3ZlIHRoZSBsZXNzZXIgY2hh
cmdlLCB3aGljaCBhbGxlZ2VzIHRoYXQgRHVCb3NlIHByb3Zva2VkIFRlbnNpbmcgaW50byBzaG9v
dGluZyBoaW0gaW4gYSAmIzgyMjA7c3VkZGVuIGZpdCBvZiByYWdlIG9yIHBhc3Npb24uJiM4MjIx
OyBUaWVnZXIgc2FpZCB0aGF0IGl0IHdhcyBhICYjODIyMDtzbGFtLWR1bmsmIzgyMjE7IG1hbnNs
YXVnaHRlciBjYXNlIGFuZCB0aGF0IHRoZSBsZXNzZXIgY2hhcmdlIGlzIG9mZmVyZWQgdG8gcHJl
dmVudCBhICYjODIyMDttaXNjYXJyaWFnZSBvZiBqdXN0aWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SnVyb3Jz
IGFyZSB1bmF3YXJlIHRoYXQgcHJvc2VjdXRvcnMgc291Z2h0IGFuIGV2ZW4gbG93ZXIgY2hhcmdl
OyBKdWRnZSBMZXNsaWUgR2hpeiBkZW5pZWQgdGhhdCByZXF1ZXN0IGxhc3Qgd2Vlay48L3A+PHA+
TWF0aGV3cyBjb3VudGVyZWQgdGhhdCBqdXJvcnMgc2hvdWxkIHBheSBhdHRlbnRpb24gdG8gRHVC
b3NlJiM4MjE3O3MgYWN0aW9ucywgdG9vLiBIZSBhcmd1ZWQgdGhhdCBEdUJvc2UgY2F1c2VkIHRo
ZSBzaXR1YXRpb24gdG8gdHVybiBkZWFkbHkuIEhlIHN1Z2dlc3RlZCBEdUJvc2Ugd2FzIGRldGVy
bWluZWQgdG8gZ2V0IGF3YXkgYmVjYXVzZSBEdUJvc2Uga25ldyBwb2xpY2Ugd291bGQgaGF2ZSBk
aXNjb3ZlcmVkIG1vcmUgdGhhbiAkMiw2MjAgY2FzaCBpbiB0aGUgY2FyIGFsb25nIHdpdGggMjAw
IGdyYW1zIG9mIG1hcmlqdWFuYSAtIGVub3VnaCB0byBqdXN0aWZ5IGEgZmVsb255IGNoYXJnZS48
L3A+PHA+VGVuc2luZyB0b29rIHRoZSBzdGFuZCBpbiBoaXMgb3duIGRlZmVuc2UsIHRlYXJpbmcg
dXAgRnJpZGF5IGFzIGhlIGluc2lzdGVkIGhlIHdhbnRlZCB0byAmIzgyMjA7c3RvcCB0aGUgdGhy
ZWF0JiM4MjIxOyBvZiBiZWluZyBraWxsZWQuIEhlIGFsc28gdGVzdGlmaWVkIGluIGhpcyBmaXJz
dCB0cmlhbC48L3A+PHA+VGhlIGNhc2UgaXMgYW1vbmcgYSBudW1iZXIgYWNyb3NzIHRoZSBVbml0
ZWQgU3RhdGVzIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyB0aGF0IGhhdmUgaW5jcmVhc2VkIGRlYmF0ZSBhYm91
dCByYWNlIGFuZCBwb2xpY2luZy48L3A+PHA+SW4gYW5vdGhlciwgYSBNaW5uZXNvdGEgcG9saWNl
IG9mZmljZXIgd2FzIGFjcXVpdHRlZCBGcmlkYXkgb2YgbWFuc2xhdWdodGVyIGluIHRoZSBmYXRh
bCBzaG9vdGluZyBvZiBQaGlsYW5kbyBDYXN0aWxlLCBhIGJsYWNrIG1vdG9yaXN0IHdobyBoYWQg
anVzdCBpbmZvcm1lZCB0aGUgb2ZmaWNlciB0aGF0IGhlIHdhcyBjYXJyeWluZyBhIGd1bi4gT2Zm
aWNlciBKZXJvbmltbyBZYW5leiwgd2hvIGlzIExhdGlubywgdGVzdGlmaWVkIHRoYXQgQ2FzdGls
ZSB3YXMgcHVsbGluZyBoaXMgZ3VuIG91dCBvZiBoaXMgcG9ja2V0IGRlc3BpdGUgY29tbWFuZHMg
bm90IHRvLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVz
cyB3cml0ZXIgRGFuIFNld2VsbCBpbiBDaW5jaW5uYXRpIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVw
b3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.