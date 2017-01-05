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Jury indicts Ohio man in death of 3-month-old daughter

Associated Press

Published: January 5, 2017 - 03:06 PM

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