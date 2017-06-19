Justices turn away appeal over Ohio ballot law

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQgd29uJiM4MjE3O3QgaGVhciBhbiBhcHBl
YWwgb2YgYW4gT2hpbyBsYXcgdGhhdCBjaGFuZ2VkIHRoZSBzdGFuZGFyZHMgZm9yIGFic2VudGVl
IGFuZCBwcm92aXNpb25hbCBiYWxsb3RzIGluIHdheXMgdGhhdCBjcml0aWNzIHNhaWQgcG9zZWQg
YW4gaWxsZWdhbCBidXJkZW4gb24gbWlub3JpdHkgdm90ZXJzLjwvcD48cD5UaGUganVzdGljZXMg
b24gTW9uZGF5IGxlZnQgaW4gcGxhY2UgYSBsb3dlciBjb3VydCBydWxpbmcgdGhhdCBoYWQgYmxv
Y2tlZCBydWxlcyByZXF1aXJpbmcgcHJlY2lzZSBjb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSBiYWxsb3RzLCBi
dXQgdXBoZWxkIG90aGVyIGNoYW5nZXMgdGhhdCByZWR1Y2VkIHRoZSB0aW1lIHZvdGVycyBjb3Vs
ZCBjdXJlIGVycm9ycyBhbmQgcHJvaGliaXRlZCBwb2xsIHdvcmtlciBhc3Npc3RhbmNlLjwvcD48
cD5BZHZvY2F0ZXMgZm9yIHRoZSBob21lbGVzcyBhbmQgdGhlIE9oaW8gRGVtb2NyYXRpYyBQYXJ0
eSBzdWVkIE9oaW8mIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbnMgY2hpZWYgb3ZlciB0aGUgY2hhbmdlcy48L3A+
PHA+T2hpbyBvZmZpY2lhbHMgYXJndWVkIHRoYXQgdGhlIGNoYW5nZXMgcGFzc2VkIGJ5IE9oaW8m
IzgyMTc7cyBSZXB1YmxpY2FuLWxlZCBsZWdpc2xhdHVyZSBpbiAyMDE0IHdlcmUgcmVhc29uYWJs
ZSwgbm9uZGlzY3JpbWluYXRvcnkgYW5kIGltcG9zZSBtaW5pbWFsIGJ1cmRlbiBvbiB2b3RlcnMu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.