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Kasich to cite $800M business cost in tax fight

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: March 27, 2017 - 12:55 PM

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