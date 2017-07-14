All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Kent State professor re-creates old weapons for new discoveries of human history

By Dake Kang
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 09:34 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Metin Eren, an archaeologist at Kent State University, examines an imitation of an ancient arrow in Kent, Ohio. Eren runs a newly-opened laboratory which makes replicas of ancient arrows, knives, and pottery to be shot, crushed, and smashed. It's allowing researchers to learn about engineering techniques of the first native Americans without destroying priceless genuine relics in the process. (AP Photo/Dake Kang)


MORE IN NEWS

gears17cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes - 9:49 PM

Barberton has taken several steps in recent years to promote bicycling — from a free bike-lending program for residents and visitors to marking a Magic Mile path between downtown and the Towpath Trail.

goodnews17_garden
Good News — July 17 - 9:49 PM
landau17
Oscar-winning actor Martin Landau dies at 89 - 10:01 PM
UPDATE: 8-year-old Akron boy dies from apparent drowning in Springfield - 9:49 PM
ohpot17_01
Ohio’s aspiring marijuana growers: A closer look - 10:01 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next