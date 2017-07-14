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Kent State professor re-creates old weapons for new discoveries of human history

By Dake Kang
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 09:34 AM
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Metin Eren, an archaeologist at Kent State University, examines an imitation of an ancient arrow in Kent, Ohio. Eren runs a newly-opened laboratory which makes replicas of ancient arrows, knives, and pottery to be shot, crushed, and smashed. It's allowing researchers to learn about engineering techniques of the first native Americans without destroying priceless genuine relics in the process. (AP Photo/Dake Kang)


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