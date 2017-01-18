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Killers’ lawyers seek more info on Ohio’s lethal drug supply

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: January 18, 2017 - 04:06 PM
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This undated photo provided by the Ohio Department of Rehabilitation and Correction shows death row inmate Alva Campbell, convicted of fatally shooting Charles Dials of Columbus, Ohio, during a carjacking after Campbell escaped from police custody during a 1997 court appearance in Columbus, Ohio. Ohio authorities told a federal magistrate in January 2017 that the state has at least enough drugs on hand to put Campbell to death in May 2017 as the fourth execution using the state's new three-drug execution method, according to attorneys for another death row inmate. (Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP)


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