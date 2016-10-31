Live tiger planned at Massillon-McKinley high school football game absent after all

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUFTU0lMTE9OOiBBIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gdGhhdCBoYWQgYSBsaXZlIHRpZ2VyIGN1YiBt
YXNjb3Qgb24gdGhlIHNpZGVsaW5lcyBmb3IgZGVjYWRlcyBiZWZvcmUgT2hpbyBjcmFja2VkIGRv
d24gb24gZXhvdGljIGFuaW1hbCBvd25lcnNoaXAgd2lsbCBoYXZlIHRvIHdhaXQgdG8gcmVwZWF0
IHRoZSB0cmFkaXRpb24uPC9wPjxwPkJvb3N0ZXJzIGZvciBNYXNzaWxsb24mIzgyMTc7cyBXYXNo
aW5ndG9uIEhpZ2ggU2Nob29sIGhhZCBzYWlkIGEgbGl2ZSB0aWdlciB3b3VsZCBiZSBicm91Z2h0
IGluIGZyb20gU3lyYWN1c2UsIE4uWS4sZm9yIGxhc3QgU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyByaXZhbHJ5
IGdhbWUgYWdhaW5zdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXkuIEJvb3N0ZXIgY2x1YiBwcmVzaWRlbnQgTWF0
dCBLZWxsZXIgdGVsbHMgdGhlIEluZGVwZW5kZW50IGluIE1hc3NpbGxvbiB0aGF0IGRpZG4mIzgy
MTc7dCBoYXBwZW4gYmVjYXVzZSB0aGVyZSB3ZXJlIGxvZ2lzdGljYWwgYW5kIHN0YWZmaW5nIHBy
b2JsZW1zLjwvcD48cD5PaGlvJiM4MjE3O3MgcnVsZXMgZW5hY3RlZCBzZXZlcmFsIHllYXJzIGFn
byBpbmNsdWRlZCBhbiBleGVtcHRpb24gZm9yIE1hc3NpbGxvbiYjODIxNztzICYjODIyMDtPYmll
JiM4MjIxOyBtYXNjb3QgdW5kZXIgY2VydGFpbiBzdGlwdWxhdGlvbnMuIEJvb3N0ZXJzIGhhZCB0
cm91YmxlIG1lZXRpbmcgdGhvc2UgcmVxdWlyZW1lbnRzLCBzbyB0aGUgbGl2ZSBtYXNjb3QgaGFz
IGJlY29tZSBhIHJhcml0eS48L3A+PHA+VGhlIGJvb3N0ZXIgY2x1YiBoYWQgc2FpZCB0aGUgZXN0
aW1hdGVkICQyLDAwMCBjb3N0IGZvciBicmluZ2luZyBhIHRpZ2VyIGZyb20gU3lyYWN1c2Ugd291
bGQgYmUgcGFpZCB0aHJvdWdoIGRvbmF0aW9ucy48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.