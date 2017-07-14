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Man, 60, dies after being run over in Cleveland; witnesses say he laid down in middle of road

Published: July 14, 2017 - 10:56 AM

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