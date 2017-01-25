Man charged in hit-and-run death of Cleveland officer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgbWFuIGNoYXJnZWQgaW4gdGhlIGZhdGFsIGhpdC1hbmQtcnVuIG9m
IGEgQ2xldmVsYW5kIHBvbGljZSBwYXRyb2xtYW4gd2FzIGRyaXZpbmcgbW9yZSB0aGFuIDYwIG1w
aCBpbiB0aGUgZmFzdCBsYW5lIG9mIGFuIGludGVyc3RhdGUgd2hlbiBoZSBzdHJ1Y2sgdGhlIG9m
ZmljZXIsIGFjY29yZGluZyB0byBhIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50IGZpbGVkIFdlZG5lc2RheSBtdW5p
Y2lwYWwgY291cnQuPC9wPjxwPklzcmFlbCBBbHZhcmV6LCA0NCwgd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBh
Z2dyYXZhdGVkIHZlaGljdWxhciBob21pY2lkZSBhbmQgbGVhdmluZyB0aGUgc2NlbmUgb2YgYW4g
YWNjaWRlbnQgZm9yIHRoZSBkZWF0aCBvZiAzOS15ZWFyLW9sZCBQYXRyb2xtYW4gRGF2aWQgRmFo
ZXkgb24gVHVlc2RheS48L3A+PHA+QWx2YXJleiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBhcHBlYXIgaW4gY291
cnQgVGh1cnNkYXkgbW9ybmluZy4gSXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIGlmIGhlIGhhcyBhbiBhdHRv
cm5leS48L3A+PHA+UG9saWNlIHNhaWQgRmFoZXkgd2FzIHNldHRpbmcgZG93biBmbGFyZXMgdG8g
Y2xvc2UgdGhlIHdlc3Rib3VuZCBsYW5lcyBvZiBJbnRlcnN0YXRlIDkwIGFmdGVyIGFuIGVhcmxp
ZXIgZmF0YWwgYWNjaWRlbnQgd2hlbiBoZSB3YXMgc3RydWNrLiBBbHZhcmV6IGRpc3JlZ2FyZGVk
ICYjODIyMDtzZXZlcmFsIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyB0aGF0IHdlcmUgcGFya2VkIHV0aWxp
emluZyB0aGVpciBvdmVyaGVhZCBsaWdodHMsJiM4MjIxOyBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYWZmaWRh
dml0IGJ5IGEgQ2xldmVsYW5kIHBvbGljZSBhY2NpZGVudCBpbnZlc3RpZ2F0b3IuPC9wPjxwPkFu
IGFnZW50IGZyb20gdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgZm91bmQgQWx2
YXJleiYjODIxNztzIGRhbWFnZWQgVG95b3RhIENhbXJ5IHNldmVyYWwgaG91cnMgbGF0ZXIgcGFy
a2VkIGluIHRoZSBkcml2ZXdheSBvZiBhIGhvbWUgaW4gTG9yYWluLCBhYm91dCAzMCBtaWxlcyB3
ZXN0IG9mIENsZXZlbGFuZCwgd2hlcmUgQWx2YXJleiB3YXMgYXJyZXN0ZWQgYXQgZ3VucG9pbnQu
IENsZXZlbGFuZCBvZmZpY2VycyB0b29rIEZhaGV5JiM4MjE3O3MgaGFuZGN1ZmZzIHRvIExvcmFp
biB0byB1c2Ugb24gQWx2YXJlei48L3A+PHA+RmFoZXkgam9pbmVkIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgcG9s
aWNlIGRlcGFydG1lbnQgaW4gSnVseSAyMDE0LiBIaXMgRmFjZWJvb2sgcGFnZSBzYXlzIGhlIHBy
ZXZpb3VzbHkgc2VydmVkIGluIHRoZSBVLlMuIE5hdnkgYXMgYW4gYXZpYXRpb24gYm9hdHN3YWlu
IG1hdGUgYW5kIHRoZW4gd29ya2VkIGFzIGFuIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2FsIHRlY2huaWNpYW4g
Zm9yIGEgcHJpdmF0ZSBhbWJ1bGFuY2UgY29tcGFueSBhbmQgYSB0ZWNobmljaWFuIGF0IHRoZSBD
bGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljLiBGYWhleSYjODIxNztzIG1vdGhlciBhbmQgc3RlcGZhdGhlciBhcmUg
cmV0aXJlZCBDbGV2ZWxhbmQgcG9saWNlIG9mZmljZXJzLiBIaXMgYnJvdGhlciBqb2luZWQgdGhl
IGRlcGFydG1lbnQgaW4gMjAxMy48L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kLmNvbSBoYXMgcmVwb3J0ZWQgdGhh
dCBGYWhleSYjODIxNztzIGZhdGhlciB3YXMga2lsbGVkIGJ5IGEgaGl0LWFuZC1ydW4gZHJpdmVy
IG9uIGEgaGlnaHdheSBleGl0IHJhbXAgbmVhciBkb3dudG93biBDbGV2ZWxhbmQgaW4gMTk3OC4g
VGhlIG5ld3Mgc2l0ZSByZXBvcnRlZCB0aGF0IHRoZSAyMS15ZWFyLW9sZCBEYXZpZCBGYWhleSBT
ci4gaGFkIHN0b3BwZWQgdG8gaGVscCBhIGNvLXdvcmtlciBjaGFuZ2UgYSB0aXJlIHdoZW4gaGUg
d2FzIHN0cnVjayBieSBhIG1vdG9yaXN0IHdobyBzcGVkIG9mZi48L3A+PHA+QSB2aWV3aW5nIGZv
ciBGYWhleSBpcyBzY2hlZHVsZWQgZnJvbSAxIHRvIDggcC5tLiBGcmlkYXkgYXQgQ2hhbWJlcnMg
RnVuZXJhbCBIb21lIGluIE5vcnRoIE9sbXN0ZWQuIEEgZnVuZXJhbCBNYXNzIGlzIHNjaGVkdWxl
ZCBmb3IgMTAgYS5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBPdXIgTGFkeSBvZiBBbmdlbHMgQ2F0aG9saWMgQ2h1
cmNoIGluIENsZXZlbGFuZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.