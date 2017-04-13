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Man charged with importing potent drug fentanyl from China

Associated Press

Published: April 13, 2017 - 11:09 AM

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