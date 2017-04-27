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Man charged with keeping neighbor in pit is held on $1M bond

Associated Press

Published: April 27, 2017 - 01:46 PM
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This photo provided by the Clinton County Sheriff's Office shows Dennis Dunn, who was arrested Wednesday, April 26, 2017, on a charge of kidnapping. A womans cries for help from Dunn's shed led to her rescue from a pit in the shed, where police in Ohio said she was being held captive. (Clinton County Sheriff's Office via AP)


 

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