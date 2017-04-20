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Man cleared as suspect in officer’s shooting considers suing

Associated Press

Published: April 20, 2017 - 09:07 AM

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