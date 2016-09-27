Man convicted in rock-toss that hurt teacher nears release

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U01JVEhGSUVMRCwgUGEuOiBBIHNlY29uZCBtYW4gY29udmljdGVkIGluIGEgcm9jay10aHJv
d2luZyBlcGlzb2RlIG9uIGEgUGVubnN5bHZhbmlhIGludGVyc3RhdGUgdGhhdCBjYXVzZWQgc2V2
ZXJlIGJyYWluIHRyYXVtYSB0byBhbiBPaGlvIHRlYWNoZXIgaXMgc2V0IHRvIGJlIHJlbGVhc2Vk
IGZyb20gcHJpc29uLjwvcD48cD5UaGUgKFN1bmJ1cnkpIERhaWx5IEl0ZW0gcmVwb3J0cyAyMS15
ZWFyLW9sZCBCcmV0dCBMYWhyIGNvdWxkIGxlYXZlIGEgc3RhdGUgcHJpc29uIGluIFNtaXRoZmll
bGQgTW9uZGF5IHdoZW4gaGUgY29tcGxldGVzIHRoZSBtaW5pbXVtIG9mIGhpcyAxOC1tb250aCB0
byAyMC15ZWFyIHNlbnRlbmNlLiBBbm90aGVyIGRlZmVuZGFudCwgS2VlZmVyIE1jR2VlLCB3YXMg
Z3JhbnRlZCBwYXJvbGUgaW4gQXVndXN0IGFmdGVyIHNlcnZpbmcgMTEgJiMxODk7IG1vbnRocyBp
biBqYWlsLiBUd28gb3RoZXJzIGFyZSBzdGlsbCBzZXJ2aW5nIHRoZWlyIHNlbnRlbmNlcy48L3A+
PHA+U2hhcm9uIEJ1ZGQgbG9zdCBhbiBleWUgYW5kIHVuZGVyd2VudCBudW1lcm91cyBzdXJnZXJp
ZXMgZm9yIGhlciBpbmp1cmllcyBmcm9tIHRoZSBKdWx5IDIwMTQgYXR0YWNrLiBTaGUgcmVtYWlu
cyBpbXBhaXJlZC4gSGVyIGh1c2JhbmQsIFJhbmR5IEJ1ZGQsIHNob3QgaGltc2VsZiBhdCBoaXMg
VW5pb250b3duLCBPaGlvLCBob21lIGEgY291cGxlIHdlZWtzIGJlZm9yZSBNY0dlZSB3YXMgcGFy
b2xlZC48L3A+PHA+VGhlIGZvdXIgZGVmZW5kYW50cyBpbmp1cmVkIEJ1ZGQgYnkgZHJvcHBpbmcg
YSBuZWFybHkgNS1wb3VuZCByb2NrIGZyb20gYW4gb3ZlcnBhc3Mgb250byBJbnRlcnN0YXRlIDgw
LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+SW5mb3JtYXRpb24gZnJvbTogVGhl
IERhaWx5IEl0ZW0sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZGFpbHlpdGVtLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cuZGFpbHlpdGVtLmNvbTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.