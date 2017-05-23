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Man crawls to safety 4 days after falling from Northeast Ohio cliff

By Dake Kang
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 01:35 PM

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