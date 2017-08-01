Man gets 17-year sentence for shootout that killed child

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OLCBPaGlvOiBBbiBPaGlvIG1hbiBjb252aWN0ZWQgb2YgaW52b2x1bnRhcnkgbWFu
c2xhdWdodGVyIGFuZCBvdGhlciBjaGFyZ2VzIGluIGEgc2hvb3RvdXQgdGhhdCBraWxsZWQgYSAx
LXllYXItb2xkIGJveSBoYXMgYmVlbiBzZW50ZW5jZWQgdG8gMTcgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uLjwv
cD48cD5Nb250Z29tZXJ5IENvdW50eSYjODIxNztzIHByb3NlY3V0b3Igc2F5cyAyNy15ZWFyLW9s
ZCBJc2FpYWggU21pdGggd2FzIHNlbnRlbmNlZCBNb25kYXkgZm9yIGhpcyBwYXJ0IGluIHRoZSBK
YW51YXJ5IDIwMTYgc2hvb3RvdXQgaW4gRGF5dG9uIHRoYXQga2lsbGVkIEVsaWphaCBKb2huc29u
IGFuZCBpbmp1cmVkIGEgd29tYW4uIFRoZSBEYXl0b24gbWFuIGFsc28gd2FzIGZvdW5kIGd1aWx0
eSBvZiBhZ2dyYXZhdGVkIHJvYmJlcnkgYW5kIHdlYXBvbnMgY2hhcmdlcy48L3A+PHA+QSBtZXNz
YWdlIGxlZnQgYXQgU21pdGgmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSYjODIxNztzIG9mZmljZSB3YXNuJiM4
MjE3O3QgaW1tZWRpYXRlbHkgcmV0dXJuZWQuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNheSBjby1kZWZl
bmRhbnRzIElzYWlhaCBTbWl0aCBhbmQgU2hhd24gU21pdGggSnIuIGJvdGggZmlyZWQgZ3VucyBp
biB0aGUgc2hvb3RvdXQuPC9wPjxwPlNoYXduIFNtaXRoIEpyLiB3YXMgY29udmljdGVkIGVhcmxp
ZXIgb2YgbXVyZGVyIGFuZCBvdGhlciBjaGFyZ2VzIGFuZCBzZW50ZW5jZWQgdG8gMzcgeWVhcnMg
dG8gbGlmZSBpbiBwcmlzb24uPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIGhhZCBzYWlkIHRoZSBzaG9vdGlu
ZyBkZXZlbG9wZWQgYWZ0ZXIgU2hhd24gU21pdGggSnIuIHdlbnQgbG9va2luZyBmb3IgYSBtYW4g
d2hvIHJvYmJlZCBoaW0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.