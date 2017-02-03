Man jailed after Cleveland teen found dead in abandoned home

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBdXRob3JpdGllcyBoYXZlIGFycmVzdGVkIGEgbWFuIGluIGNvbm5lY3Rp
b24gd2l0aCB0aGUgZGVhdGggb2YgYSAxNC15ZWFyLW9sZCBDbGV2ZWxhbmQgZ2lybCB3aG8gZGlz
YXBwZWFyZWQgZGF5cyBiZWZvcmUgaGVyIGJvZHkgd2FzIGZvdW5kIGluIGFuIGFiYW5kb25lZCBo
b3VzZS48L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kIHBvbGljZSBzYXkgdGhlIDQ0LXllYXItb2xkIFNvdXRoIEV1
Y2xpZCBtYW4gd2FzIGFycmVzdGVkIFRodXJzZGF5IGV2ZW5pbmcgaW4gTWF5ZmllbGQgSGVpZ2h0
cywgYnV0IGZvcm1hbCBjaGFyZ2VzIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgaW1tZWRpYXRlbHkgZmlsZWQuPC9w
PjxwPkludmVzdGlnYXRvcnMgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBwcm92aWRlZCBhbnkgZGV0YWlscyBhYm91
dCBob3cgQWxpYW5uYSBEZUZyZWV6ZSBkaWVkLiBUaGV5IHNheSBmb3JlbnNpYyBldmlkZW5jZSBm
b3VuZCBieSB0aGUgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciYjODIxNztzIG9mZmljZSBsZWQgdGhlbSB0byB0
aGUgbWFuIHdobyB3YXMgYXJyZXN0ZWQuPC9wPjxwPlRoZSB0ZWVuJiM4MjE3O3MgbW90aGVyIGhh
ZCByZXBvcnRlZCBoZXIgbWlzc2luZyBhZnRlciBzaGUgZmFpbGVkIHRvIHNob3cgdXAgZm9yIHNj
aG9vbC4gU3VydmVpbGxhbmNlIGNhbWVyYXMgcmVjb3JkZWQgaGVyIGdldHRpbmcgb2ZmIGEgcHVi
bGljIGJ1cyBvbiBKYW4uIDI2IG5lYXIgd2hlcmUgaGVyIGJvZHkgd2FzIGZvdW5kIGRheXMgbGF0
ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBzdXNwZWN0IGluIGN1c3RvZHkgaGFzIGEgY3JpbWluYWwgcmVjb3JkIHRo
YXQgaW5jbHVkZXMgY29udmljdGlvbnMgZm9yIGFzc2F1bHQgYW5kIHNleHVhbCBiYXR0ZXJ5Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.