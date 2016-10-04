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Man kills woman in Burger King, then kills self in bathroom

Associated Press

Published: October 4, 2016 - 12:21 PM

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