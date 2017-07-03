Man sentenced to 15 years in prison for $70 million Ponzi scheme in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OLCBPSElPOiBBIG1hbiBhY2N1c2VkIG9mIGRlZnJhdWRpbmcgbmVhcmx5IDUwMCBw
ZW9wbGUgaW4gYSAkNzAgbWlsbGlvbiBQb256aSBzY2hlbWUgaGFzIGJlZW4gc2VudGVuY2VkIHRv
IDE1IHllYXJzIGluIHByaXNvbiBhbmQgb3JkZXJlZCB0byBwYXkgbW9yZSB0aGFuICQzMiBtaWxs
aW9uIGluIHJlc3RpdHV0aW9uLjwvcD48cD5GZWRlcmFsIGF1dGhvcml0aWVzIHNheSA1NS15ZWFy
LW9sZCBXaWxsaWFtIEFwb3N0ZWxvcywgZm9ybWVybHkgb2YgU3ByaW5nYm9ybywgd2FzIHNlbnRl
bmNlZCBGcmlkYXkgaW4gZmVkZXJhbCBjb3VydCBpbiBEYXl0b24uIEhlIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5
IGluIEZlYnJ1YXJ5IHRvIGNvbnNwaXJhY3kgdG8gY29tbWl0IG1haWwgYW5kIHdpcmUgZnJhdWQg
YW5kIHRoZWZ0IG9yIGVtYmV6emxlbWVudCBmcm9tIGFuIGVtcGxveWVlIGJlbmVmaXQgcGxhbi48
L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHRoZSBzY2hlbWUgYmVnYW4gaW4gMjAwOS4gVGhleSBzYXkg
QXBvc3RlbG9zIG9wZXJhdGVkIHB1cnBvcnRlZCBpbnZlc3RtZW50IGFuZCBhc3NldCBtYW5hZ2Vt
ZW50IGNvbXBhbmllcyBpbiB0aGUgRGF5dG9uIGFyZWEsIHJlY2VpdmluZyAkNzAgbWlsbGlvbiBp
biBpbnZlc3RtZW50IGZ1bmRzIGZyb20gcGVvcGxlIGluIDM3IHN0YXRlcy4gQ291cnQgZG9jdW1l
bnRzIHNheSBBcG9zdGVsb3MgcGFpZCBmb3IgcGVyc29uYWwgbHV4dXJpZXMgd2l0aCB0aGUgbW9u
ZXkgaW5zdGVhZCBvZiBtYWtpbmcgaW52ZXN0bWVudHMuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaW4gY291cnQg
dGhhdCBoZSB3YXMgJiM4MjIwO2VtYmFycmFzc2VkIGFuZCBhc2hhbWVkLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.