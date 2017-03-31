Man who killed three in Canton before killing himself legally purchased gun an hour earlier; victims identified

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBtYW4gd2hvIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCB0aHJlZSBwZW9wbGUgYW5kIGEgZG9nIGJlZm9y
ZSB0dXJuaW5nIHRoZSBndW4gb24gaGltc2VsZiBpbiBDYW50b24gYm91Z2h0IHRoZSBndW4gbGVn
YWxseSBhbiBob3VyIGJlZm9yZSBoZSBvcGVuZWQgZmlyZSBvbiBUaHVyc2RheSwgcG9saWNlIHJl
cG9ydGVkLjwvcD48cD5UcmVzIFBldGVyc29uLCAyMSwga2lsbGVkIGhpcyBleC1maWFuY2VlIGFu
ZCB0d28gb3RoZXIgcGVvcGxlICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIGhlciBtb3RoZXIgJiM4MjEyOyB3
aG8gbGl2ZWQgaW4gdGhlIFNtaXRoIEF2ZW51ZSBOb3J0aHdlc3QgaG9tZS48L3A+PHA+VGhlIHZp
Y3RpbXMgd2VyZSBDaGV5ZW5uZSBDYWxkZXJvbiwgMjAsIGhlciBtb3RoZXIgS2VsbHkgRnJlc2hv
dXIsIDUwLCBhbmQgaGVyIG1vdGhlciYjODIxNztzIGZyaWVuZCBUaW1vdGh5IEtleXNlciwgNzAu
IFRoZSBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyBTaWJlcmlhbiBodXNreSB3YXMga2lsbGVkLCB0b28sIHdoaWxl
IGEgZmFtaWx5IGZyaWVuZCBlc2NhcGVkIHdpdGggQ2FsZGVyb24mIzgyMTc7cyAzLXllYXItb2xk
IHNvbi48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHBvbGljZSwgUGV0ZXJzb24gYXJyaXZlZCBhdCB0aGUg
aG9tZSBzaG9ydGx5IGJlZm9yZSAxOjMwIHAubS4gYW5kIGVudGVyZWQgdGhyb3VnaCBhbiB1bmxv
Y2tlZCBkb29yLiBIZSBzaG90IHRoZSBkb2cgaW4gdGhlIGtpdGNoZW4gYW5kIHB1cnN1ZWQgQ2Fs
ZGVyb24gdGhyb3VnaCB0aGUgaG9tZSB3aGlsZSBmaXJpbmcgc2hvdHMuIFNoZSBmbGVkIGludG8g
YSBmaXJzdC1mbG9vciBiZWRyb29tLCB3aGVyZSBGcmVzaG91ciBhbmQgS2V5c2VyIHdlcmUgbG9j
YXRlZCwgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVyZSBQZXRlcnNvbiBraWxsZWQgdGhlIHRocmVlIG9m
IHRoZW0uPC9wPjxwPkhlIHRoZW4gd2VudCB0byB0aGUgZGluaW5nIHJvb20gYW5kIGtpbGxlZCBo
aW1zZWxmLCBwb2xpY2UgcmVwb3J0ZWQuPC9wPjxwPldoaWxlIFBldGVyc29uIHdhcyBvcGVuaW5n
IGZpcmUsIHRoZSBmYW1pbHkgZnJpZW5kIHdobyBzdXJ2aXZlZCB3YXMgaW4gdGhlIGxpdmluZyBy
b29tLiBIZSBncmFiYmVkIENhbGRlcm9uJiM4MjE3O3Mgc29uIGFuZCBmbGVkLCBib3RoIG9mIHRo
ZW0gdW5oYXJtZWQuPC9wPjxwPlBldGVyc29uIGxpdmVkIGluIHRoZSBob21lIGZvciBhIGZldyBt
b250aHMgdW50aWwgaGUgYW5kIENhbGRlcm9uIGVuZGVkIHRoZWlyIHJlbGF0aW9uc2hpcCBhYm91
dCBhIHdlZWsgYWdvLCBwb2xpY2Ugc2FpZC4gSGUgYm91Z2h0IHRoZSBoYW5kZ3VuIGxlZ2FsbHkg
YXQgYSBCZWxkZW4gVmlsbGFnZSBzdG9yZSBpbiBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwLiBJbiB0b3RhbCwg
UGV0ZXJzb24gZmlyZWQgMTQgdGltZXMuPC9wPjxwPkNhbnRvbiBQb2xpY2UgQ2FwdC4gRGF2aWQg
S3Vyemluc2t5IHNhaWQgdGhpcyBzb3J0IG9mIGNyaW1lIGlzIHVuaGVhcmQgb2YgaW4gdGhlIGNp
dHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHJlY2FsbCBhbnl0aGluZyBsaWtlIHRoaXMg
ZXZlciBoYXBwZW5pbmcgaGVyZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.