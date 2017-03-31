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Crime

Man who killed three in Canton before killing himself legally purchased gun an hour earlier; victims identified

Beacon Journal staff report

Published: March 31, 2017 - 09:54 AM
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