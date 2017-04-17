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Manhunt expanded for suspect in Facebook video killing

Associated Press

Published: April 17, 2017 - 07:30 AM | Updated: April 17, 2017 - 11:28 AM
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This undated photo provided by the Cleveland Police shows Steve Stephens. Cleveland police say they are searching for Stephens, a homicide suspect who broadcast the fatal shooting of another man live on Facebook on Sunday, April 16, 2017. (Cleveland Police via AP)

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