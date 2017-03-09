Marijuana legalization backers plan Ohio grow facility

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0lMTUlOR1RPTiwgT0hJTzogVGhlIGJhY2tlcnMgb2YgYSBmYWlsZWQgc3RhdGUgYmFsbG90
IG1lYXN1cmUgdG8gbGVnYWxpemUgbWFyaWp1YW5hIGZvciByZWNyZWF0aW9uYWwgYW5kIG1lZGlj
YWwgdXNlIGFyZSBub3cgcHJvcG9zaW5nIGEgbGFyZ2UgbWVkaWNhbCBtYXJpanVhbmEgZ3Jvd2lu
ZyBmYWNpbGl0eSBpbiBzb3V0aHdlc3Rlcm4gT2hpby48L3A+PHA+VGhlIGdyb3dpbmcgYW5kIG1h
bnVmYWN0dXJpbmcgb3BlcmF0aW9uIGluIFdpbG1pbmd0b24gd291bGQgYmUgY29udGluZ2VudCBv
biB0aGUgYmFja2VycyBnZXR0aW5nIG9uZSBvZiB0aGUgbGltaXRlZCBsaWNlbnNlcyBmb3IgbGFy
Z2UgZ3Jvd2luZyBmYWNpbGl0aWVzIHVuZGVyIE9oaW8mIzgyMTc7cyBuZXcgbWVkaWNhbCBtYXJp
anVhbmEgcHJvZ3JhbSBleHBlY3RlZCB0byBiZWdpbiBuZXh0IHllYXIuPC9wPjxwPkxvY2FsIG9m
ZmljaWFscyBhcmUgc3VwcG9ydGluZyB0aGVpciBwbGFuIHRvIHN0YXJ0IHdpdGggYSAyNSwwMDAt
c3F1YXJlLWZvb3QgZmFjaWxpdHkgb24gYSAxOS1hY3JlIHByb3BlcnR5IGFuZCBwb3RlbnRpYWxs
eSBleHBhbmQgbGF0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBidXNpbmVzc21lbiBiZWhpbmQgdGhlIHByb3Bvc2Fs
IGluY2x1ZGUgSmltbXkgR291bGQgYW5kIElhbiBKYW1lcywgd2hvIHJhbiB0aGUgUmVzcG9uc2li
bGVPaGlvIG1hcmlqdWFuYSBsZWdhbGl6YXRpb24gZWZmb3J0IHRoYXQgdm90ZXJzIGRlZmVhdGVk
IGluIDIwMTUuPC9wPjxwPkdvdWxkIHRlbGxzIHRoZSBEYXl0b24gRGFpbHkgTmV3cyB0aGUgV2ls
bWluZ3RvbiBtYXJpanVhbmEgb3BlcmF0aW9uIHdvdWxkIGVtcGxveSBhYm91dCAyMjAgcGVvcGxl
IGFuZCByZXByZXNlbnQgYSAkNDUgbWlsbGlvbiBpbnZlc3RtZW50LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.