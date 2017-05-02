More Ohioans getting treated for gambling addiction

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OLCBPSElPOiBBbiBpbmNyZWFzZSBpbiB0aGUgbnVtYmVyIG9mIE9oaW9hbnMgdHJl
YXRlZCBmb3IgZ2FtYmxpbmcgYWRkaWN0aW9uIGluIHRoZSBwYXN0IHR3byB5ZWFycyBpcyBhdHRy
aWJ1dGVkIG5vdCBvbmx5IHRvIHRoZSBlZmZlY3RzIG9mIGNhc2lubyBsZWdhbGl6YXRpb24gYnV0
IHRvIGluY3JlYXNlZCBhdmFpbGFiaWxpdHkgb2YgdHJlYXRtZW50LjwvcD48cD5TdGF0ZSByZXBv
cnRzIHNob3cgdGhlIG51bWJlciBvZiBPaGlvYW5zIHRyZWF0ZWQgb3IgZGlhZ25vc2VkIHdpdGgg
YSBnYW1ibGluZyBkaXNvcmRlciByb3NlIGJ5IG1vcmUgdGhhbiAxMSBwZXJjZW50IGZyb20gMjAx
NCB0aHJvdWdoIDIwMTYuIFRoZSBEYWlseSBOZXdzIHJlcG9ydHMgdGhlIGluY3JlYXNlIGNvaW5j
aWRlcyB3aXRoIHRyZWF0bWVudCBjZW50ZXJzIGFuZCB3aXRoIHRoZSBzcHJlYWQgb2YgY2FzaW5v
IGdhbWJsaW5nIGFyb3VuZCB0aGUgc3RhdGUgc2luY2UgdGhlIGZpcnN0IE9oaW8gY2FzaW5vIG9w
ZW5lZCBpbiAyMDEyLjwvcD48cD5BIHNwb2tlc3dvbWFuIGZvciB0aGUgc3RhdGUgQ2FzaW5vIENv
bnRyb2wgQ29tbWlzc2lvbiBzYXlzIHRoZXJlIGFsc28gaXMgYSBiZXR0ZXIgdW5kZXJzdGFuZGlu
ZyBub3cgb2Ygd2hhdCBkb2N0b3JzIGRpYWdub3NlIGFzIHByb2JsZW0gZ2FtYmxpbmcuPC9wPjxw
PkEgc3RhdGUgcmVwb3J0IHNob3dzIG1vcmUgdGhhbiA0NCwwMDAgT2hpb2FucyB3ZXJlIHNjcmVl
bmVkIGZvciBhIGdhbWJsaW5nIGRpc29yZGVyIGluIDIwMTYsIGNvbXBhcmVkIHdpdGggYXJvdW5k
IDI2LDAwMCBpbiAyMDE0LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.