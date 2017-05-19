More than 100 sickened in possible norovirus outbreak in Northeast Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0lMTE9VR0hCWSwgT0hJTzogQSBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBjb3VudHJ5IGNsdWIgaGFzIHNo
dXQgZG93biBpdHMga2l0Y2hlbiBhcyBoZWFsdGggb2ZmaWNpYWxzIGludmVzdGlnYXRlIGEgcG9z
c2libGUgb3V0YnJlYWsgb2YgYSBoaWdobHkgY29udGFnaW91cyB2aXJ1cyB0aGF0IGhhcyBzaWNr
ZW5lZCBtb3JlIHRoYW4gMTAwIHBlb3BsZS48L3A+PHA+V09JTy1UViByZXBvcnRzIGhlYWx0aCBv
ZmZpY2lhbHMgc3VzcGVjdCBub3JvdmlydXMgd2FzIHNwcmVhZCBhdCB0aGUgS2lydGxhbmQgQ291
bnRyeSBDbHViIGluIFdpbGxvdWdoYnkuIFRoZXkgYXJlIHJ1bm5pbmcgdGVzdHMgdG8gY29uZmly
bSB0aGUgb3V0YnJlYWsgYW5kIGV4cGVjdCByZXN1bHRzIG5leHQgd2Vlay48L3A+PHA+VGhlIGNs
dWImIzgyMTc7cyBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgc2F5cyBhIGhlYWx0aCBleHBlcnQgaXMgb3ZlcnNl
ZWluZyB0aGUgc2FuaXRhdGlvbiBvZiB0aGUga2l0Y2hlbiwgd2hpY2ggd2FzIHZvbHVudGFyaWx5
IHNodXQgZG93biBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5Ob3JvdmlydXMgY2FuIGNhdXNlIGluZmxhbW1h
dGlvbiBvZiB0aGUgc3RvbWFjaCBhbmQgaW50ZXN0aW5lcy4gTW9zdCBwZW9wbGUgcmVjb3ZlciBp
biBhIGZldyBkYXlzLCBidXQgaXQgY2FuIGJlIGRhbmdlcm91cyBmb3IgeW91bmcgY2hpbGRyZW4g
b3IgZWxkZXJseSBwZW9wbGUuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.