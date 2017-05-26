Mortuary chief: Glenn’s remains were given ’impeccable care’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RE9WRVIsIERlbC46IEFzIEFpciBGb3JjZSBvZmZpY2lhbHMgaW52ZXN0aWdhdGUgYWxsZWdh
dGlvbnMgdGhhdCBpbnNwZWN0b3JzIHdlcmUgaW52aXRlZCB0byB2aWV3IHRoZSByZW1haW5zIG9m
IGFzdHJvbmF1dCBhbmQgZm9ybWVyIFUuUy4gU2VuLiBKb2huIEdsZW5uIGF0IERvdmVyIEFpciBG
b3JjZSBCYXNlLCBhIG1pbGl0YXJ5IG1vcnR1YXJ5IGNoaWVmIHNheXMgR2xlbm4mIzgyMTc7cyBy
ZW1haW5zIHdlcmUgdHJlYXRlZCB3aXRoICYjODIyMDtpbXBlY2NhYmxlIGNhcmUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5XaWxsaWFtIFp3aWNoYXJvd3NraSBzYWlkIEZyaWRheSBpbiBhIHRleHQgbWVzc2FnZSB0
byBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgcHJvdWQgb2YgdGhlIGpvYiBo
ZSBhbmQgaGlzIHN0YWZmIGRpZCBpbiBjYXJpbmcgZm9yIEdsZW5uJiM4MjE3O3MgcmVtYWlucyBk
dXJpbmcgdGhlIG1vbnRocyBiZXR3ZWVuIGhpcyBkZWF0aCBsYXN0IERlY2VtYmVyIGFuZCBoaXMg
YnVyaWFsIGluIEFwcmlsLjwvcD48cD5BaXIgRm9yY2Ugb2ZmaWNpYWxzIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0
aW5nIGNvbmNlcm5zIHJhaXNlZCBkdXJpbmcgYSByZWNlbnQgaW5zcGVjdGlvbiBhdCB0aGUgRG92
ZXIgbW9ydHVhcnkgcmVnYXJkaW5nIG1hbmFnZW1lbnQgb2YgdGhlIGZhY2lsaXR5IGFuZCBhbGxl
Z2F0aW9ucyB0aGF0IGluc3BlY3RvcnMgd2VyZSBpbnZpdGVkIHRvIGxvb2sgYXQgR2xlbm4mIzgy
MTc7cyByZW1haW5zLCB3aGljaCB0aGV5IGRlY2xpbmVkIHRvIGRvLjwvcD48cD5EZXNwaXRlIHJl
cGVhdGVkIHJlcXVlc3RzLCB0aGUgRGVmZW5zZSBEZXBhcnRtZW50IG9uIEZyaWRheSByZWZ1c2Vk
IHRvIHJlbGVhc2UgYSBtZW1vIGRlc2NyaWJpbmcgdGhlIGFsbGVnZWQgaW5jaWRlbnQuPC9wPjxw
PlRoZSBtb3J0dWFyeSBwYXNzZWQgdGhlIGluc3BlY3Rpb24gd2l0aCBhIHNjb3JlIG9mIDk0IHBl
cmNlbnQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QXNzb2NpYXRl
ZCBQcmVzcyByZXBvcnRlciBMb2xpdGEgQmFsZG9yIGluIFdhc2hpbmd0b24gY29udHJpYnV0ZWQg
dG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.