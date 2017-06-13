Mosquitoes test positive for West Nile virus in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEhlYWx0aCBvZmZpY2lhbHMgc2F5IG1vc3F1aXRvZXMgdHJhcHBlZCBpbiBh
biBhcmVhIG9mIGNlbnRyYWwgT2hpbyBoYXZlIHRlc3RlZCBwb3NpdGl2ZSBmb3IgdGhlIFdlc3Qg
TmlsZSB2aXJ1cy48L3A+PHA+RnJhbmtsaW4gQ291bnR5IFB1YmxpYyBIZWFsdGggc2F5cyB0aGUg
aW5mZWN0ZWQgbW9zcXVpdG8gcG9vbCBpcyBpbiBOb3J3aWNoIFRvd25zaGlwIG5lYXIgdGhlIENv
bHVtYnVzIHN1YnVyYiBvZiBIaWxsaWFyZC4gSGVhbHRoIG9mZmljaWFscyBzYXkgdGhlIHBvb2wg
d2FzIGlkZW50aWZpZWQgaW4gYSBzdXJ2ZWlsbGFuY2Ugb2YgdHJhcHMgc2V0IHVwIHRvIG1vbml0
b3IgdGhlIG1vc3F1aXRvIHBvcHVsYXRpb24uPC9wPjxwPkhlYWx0aCBvZmZpY2lhbHMgYXJlIHJl
bWluZGluZyBwZW9wbGUgdG8gd2VhciBpbnNlY3QgcmVwZWxsYW50IGNvbnRhaW5pbmcgREVFVCwg
bGltaXQgb3V0ZG9vciBhY3Rpdml0eSBhdCBkdXNrIGFuZCBkYXduIGFuZCBlbXB0eSBhbGwgc3Rh
bmRpbmcgd2F0ZXIgYXJvdW5kIHRoZWlyIGhvbWVzLjwvcD48cD5TeW1wdG9tcyBleHBlcmllbmNl
ZCBieSBhYm91dCAyMCB0byAzMCBwZXJjZW50IG9mIHBlb3BsZSBpbmZlY3RlZCB3aXRoIHRoZSB2
aXJ1cyBpbmNsdWRlIGZldmVyLCBoZWFkYWNoZSwgYm9keSBhY2hlcywgam9pbnQgcGFpbiwgdm9t
aXRpbmcsIGRpYXJyaGVhIGFuZCByYXNoLiBNb3N0IHN1cnZpdmUuPC9wPjxwPlN5bXB0b21zIG9m
IG1vcmUgc2V2ZXJlIGRpc2Vhc2UgY2FuIGluY2x1ZGUgaGlnaCBmZXZlciwgbmVjayBzdGlmZm5l
c3MsIGRpc29yaWVudGF0aW9uLCBjb21hLCB0cmVtb3JzLCBzZWl6dXJlcyBhbmQgcGFyYWx5c2lz
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.