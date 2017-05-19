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Mother accused of shooting 2 kids found in yard is due in court

Associated Press

Published: May 19, 2017 - 10:28 AM

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