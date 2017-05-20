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Mourners pack church at funeral service for police officer killed in Ohio nursing home shooting

Beacon Journal wire services

Published: May 20, 2017 - 08:21 PM
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The family of Kirkersville Police Chief Steven Eric DiSario gathers at his coffin before his funeral on Saturday at Church of the Nazarene in Grove City, Ohio. [Joshua A. Bickel/Dispatch]


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