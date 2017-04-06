New Ohio lethal injection process rejected by appeals court

PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgZmVkZXJhbCBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IG9uIFRodXJzZGF5IHJlamVjdGVk
IE9oaW8mIzgyMTc7cyBuZXcgdGhyZWUtZHJ1ZyBsZXRoYWwgaW5qZWN0aW9uIHByb2Nlc3MsIGpl
b3BhcmRpemluZyB0aGUgdXBjb21pbmcgZXhlY3V0aW9ucyBvZiBzZXZlcmFsIGNvbmRlbW5lZCBr
aWxsZXJzLjwvcD48cD5UaGUgZmlyc3Qgb2YgdGhvc2UsIFJvbmFsZCBQaGlsbGlwcywgaXMgc2No
ZWR1bGVkIHRvIGRpZSBNYXkgMTAgZm9yIHJhcGluZyBhbmQga2lsbGluZyBoaXMgZ2lybGZyaWVu
ZCYjODIxNztzIDMteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIgaW4gQWtyb24gaW4gMTk5My48L3A+PHA+SW4g
YSAyLTEgZGVjaXNpb24sIHRoZSA2dGggVS5TLiBDaXJjdWl0IENvdXJ0IG9mIEFwcGVhbHMgaW4g
Q2luY2lubmF0aSBmb3VuZCB0aGUgcHJvcG9zZWQgdXNlIG9mIGEgY29udGVzdGVkIHNlZGF0aXZl
LCBtaWRhem9sYW0sIHVuY29uc3RpdHV0aW9uYWwuIFRoZSBjb3VydCBhbHNvIHJ1bGVkIHRoYXQg
T2hpbyYjODIxNztzIHBsYW5uZWQgdXNlIG9mIHR3byBvdGhlciBkcnVncyB0aGUgc3RhdGUgYWJh
bmRvbmVkIHllYXJzIGFnbyBwcmV2ZW50cyB0aGVpciByZWludHJvZHVjdGlvbiBpbiBhIG5ldyBl
eGVjdXRpb24gc3lzdGVtLjwvcD48cD5BZnRlciByZXBlYXRlZGx5IHNheWluZyBpdCB3b3VsZCBu
byBsb25nZXIgdXNlIHRob3NlIGRydWdzICYjODIxMjsgcGFuY3Vyb25pdW0gYnJvbWlkZSBhbmQg
cG90YXNzaXVtIGNobG9yaWRlICYjODIxMjsgJiM4MjIwO2J1dCBub3cgYXR0ZW1wdGluZyB0byBl
eGVjdXRlIGNvbmRlbW5lZCBpbm1hdGVzIHdpdGggdGhlc2UgdmVyeSBkcnVncywgdGhlIFN0YXRl
IGhhZCB0YWtlbiBkaXJlY3RseSBjb250cmFkaWN0b3J5IHBvc2l0aW9ucywmIzgyMjE7IEp1ZGdl
IEthcmVuIE5lbHNvbiBNb29yZSBydWxlZCBmb3IgdGhlIG1ham9yaXR5LjwvcD48cD5UaGUgY291
cnQgYWxzbyBmYXZvcmVkIGFyZ3VtZW50cyBieSBhdHRvcm5leXMgZm9yIGRlYXRoIHJvdyBpbm1h
dGVzIHRoYXQgdXNlIG9mIGFub3RoZXIgZHJ1ZyBhbHRvZ2V0aGVyICYjODIxMjsgcGVudG9iYXJi
aXRhbCAmIzgyMTI7IGlzIHN0aWxsIGFuIG9wdGlvbiwgZGVzcGl0ZSBPaGlvJiM4MjE3O3MgYXJn
dW1lbnRzIHRoYXQgaXQgY2FuJiM4MjE3O3QgZmluZCBzdXBwbGllcyBvZiB0aGF0IGRydWcuPC9w
PjxwPkFuIGFwcGVhbCBpcyBsaWtlbHkuIE9wdGlvbnMgaW5jbHVkaW5nIGFza2luZyB0aGUgZnVs
bCBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IHRvIGNvbnNpZGVyIHRoZSBjYXNlIG9yIGFwcGVhbGluZyBzdHJhaWdo
dCB0byB0aGUgVS5TLiBTdXByZW1lIENvdXJ0LCBzYWlkIERhbiBUaWVybmV5LCBhIHNwb2tlc21h
biBmb3IgdGhlIE9oaW8gYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCYjODIxNztzIG9mZmljZS48L3A+PHA+QWxs
ZW4gQm9obmVydCwgYSBsYXd5ZXIgZm9yIGRlYXRoIHJvdyBpbm1hdGVzIGNoYWxsZW5naW5nIE9o
aW8mIzgyMTc7cyBsZXRoYWwgaW5qZWN0aW9uIHN5c3RlbSwgYXBwbGF1ZGVkIHRoZSBkZWNpc2lv
biwgc2F5aW5nIHRoZSBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IHdhcyBjb3JyZWN0IGluIHJlamVjdGluZyB0aGUg
ZXhlY3V0aW9uIHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPkV4ZWN1dGlvbnMgaGF2ZSBiZWVuIG9uIGhvbGQgc2lu
Y2UgSmFudWFyeSAyMDE0LCB3aGVuIGlubWF0ZSBEZW5uaXMgTWNHdWlyZSB0b29rIDI2IG1pbnV0
ZXMgdG8gZGllIHVuZGVyIGEgbmV2ZXItYmVmb3JlLXRyaWVkIHR3by1kcnVnIG1ldGhvZCB0aGF0
IGJlZ2FuIHdpdGggbWlkYXpvbGFtLiBUaGUgc2FtZSBkcnVnIHdhcyBpbnZvbHZlZCBpbiBhIHBy
b2JsZW1hdGljIGV4ZWN1dGlvbiBsYXRlciB0aGF0IHllYXIgaW4gQXJpem9uYS48L3A+PHA+T2hp
byBhbm5vdW5jZWQgaXRzIHRocmVlLWRydWcgbWV0aG9kIGluIE9jdG9iZXIgYW5kIHNhaWQgaXQg
aGFkIGVub3VnaCBmb3IgYXQgbGVhc3QgZm91ciBleGVjdXRpb25zLCB0aG91Z2ggcmVjb3JkcyBv
YnRhaW5lZCBieSB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBpbmRpY2F0ZWQgdGhlIHN1cHBseSBjb3Vs
ZCBjb3ZlciBkb3plbnMgb2YgZXhlY3V0aW9ucy48L3A+PHA+VGhlIGRydWdzIGFyZSBtaWRhem9s
YW0sIHJvY3Vyb25pdW0gYnJvbWlkZSAmIzgyMTI7IGxpa2UgcGFuY3Vyb25pdW0gYnJvbWlkZSwg
YSBkcnVnIHVzZWQgdG8gcGFyYWx5emUgaW5tYXRlcyAmIzgyMTI7IGFuZCBwb3Rhc3NpdW0gY2hs
b3JpZGUuPC9wPjxwPlRoZSBwcmlzb24gc3lzdGVtIHVzZWQgMTAgbWlsbGlncmFtcyBvZiBtaWRh
em9sYW0gb24gTWNHdWlyZS4gVGhlIG5ldyBzeXN0ZW0gY2FsbHMgZm9yIDUwMCBtaWxsaWdyYW1z
LiBUaGUgc3RhdGUgc2FpZCB0aGVyZSYjODIxNztzIHBsZW50eSBvZiBldmlkZW5jZSBwcm92aW5n
IHRoZSBsYXJnZXIgYW1vdW50IHdpbGwga2VlcCBpbm1hdGVzIGZyb20gZmVlbGluZyBwYWluLjwv
cD48cD5PaGlvIGFsc28gc2FpZCB0aGUgVS5TLiBTdXByZW1lIENvdXJ0IHVwaGVsZCB0aGUgdXNl
IG9mIG1pZGF6b2xhbSBpbiAyMDE1IGluIGEgY2FzZSBvdXQgb2YgT2tsYWhvbWEuPC9wPjxwPlRo
ZSBjb3VydCBvbiBUaHVyc2RheSBzYWlkIGFyZ3VtZW50cyBieSBkZWF0aCByb3cgaW5tYXRlcyB0
aGF0IGV2ZW4gNTAwIG1pbGxpZ3JhbXMgb2YgbWlkYXpvbGFtIGNvdWxkIGxlYWQgdG8gYSByaXNr
IG9mIHBhaW4gd2VyZSBtb3JlIGNvbnZpbmNpbmcgdGhhbiBjb3VudGVyYXJndW1lbnRzIGZyb20g
dGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5BdHRvcm5leXMgZm9yIGRlYXRoIHJvdyBpbm1hdGVzIHNhaWQgTWFn
aXN0cmF0ZSBKdWRnZSBNaWNoYWVsIE1lcnogZ290IGl0IHJpZ2h0IGluIGEgSmFudWFyeSBydWxp
bmcgd2hlbiBoZSBzYWlkIHRoYXQgdGhlICYjODIyMDt0aHJlZS1kcnVnIG1pZGF6b2xhbSBwcm90
b2NvbCBjcmVhdGVzIGEgc3Vic3RhbnRpYWwgcmlzayBvZiBzZXJpb3VzIGhhcm0uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaG9zZSBhdHRvcm5leXMgYWxzbyBzYWlkIHRoZSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQgY2Fz
ZSBpbnZvbHZlZCBldmlkZW5jZSB1bmlxdWUgdG8gT2tsYWhvbWEuIEFuZCB0aGV5IHNhaWQgT2hp
byBoYXMgYW4gYWx0ZXJuYXRpdmUgb3B0aW9uOiBmaW5kaW5nIHBlbnRvYmFyYml0YWwuPC9wPjxw
Pk9oaW8gZGlzYWdyZWVkIGFuZCBzYWlkIHRoYXQgb3ZlciB0aW1lIGl0IGFza2VkIHNldmVuIHN0
YXRlcyBpbiB2YWluIGZvciB0aGUgZHJ1Zy4gT2YgdGhlIHNldmVuLCBvbmx5IEdlb3JnaWEsIE1p
c3NvdXJpIGFuZCBUZXhhcyBhcHBlYXIgdG8gaGF2ZSByZWxpYWJsZSBzb3VyY2VzIG9mIHBlbnRv
YmFyYml0YWwgd2hlbiBuZWVkZWQuIFRob3NlIHN0YXRlcyB3b24mIzgyMTc7dCByZXZlYWwgdGhl
IHNvdXJjZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.