All CATEGORIES
☰ Menu

Nexus Pipeline

Nexus opponents hope northern long-eared bat can halt high-pressure natural gas pipeline through northern Ohio

By Mark Gillispie
Associated Press

Published: February 12, 2017 - 10:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Feb. 8, 2017 photo, a northern long-eared bat, is held at the Cleveland Museum of Natural History, in Cleveland. Ohio opponents of a high-pressure natural gas pipeline expected to be built across the northern half of the state are clinging to the wings of a furry flyer, the northern long-eared bat, in their efforts to at least delay the $2 billion project. The existence of the threatened species remains one of the impediments the partnership between Houston-based Spectra Energy and Detroits DTE Energy face before receiving expected approval to build the 255-mile long NEXUS pipeline capable of transporting 1.5 billion cubic feet of gas per day from the shale fields of Appalachia into Michigan and Ontario, Canada. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN NEWS

oldflorist13cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Barberton flower shop edges toward 100 years — Caine’s Flowers thrives in a fading industry

By Katie Byard

catyoga13cutweb
Stark Humane Society brings pet yoga to Green
helphosp05cut_04
How to Volunteer: Series continues with Akron Children’s Hospital
White House declines to publicly defend embattled Flynn
Ohio receives ‘C’ in research center’s education ranking, ranks 22 in nation
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next